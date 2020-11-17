شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أدوات لتجنب التفاعلات مع المتنمرين على «انستجرام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت منصة «انستجرام» أدوات لمساعدة المستخدمين على تجنب ومنع التفاعلات غير المرغوب فيها مع المتنمرين وتشمل خطوات لتقديد حسابات الستخدمين، وجاءت كالتالي:

- التقييد: من خلال ميزة التقييد ستتمكن من حماية حسابك بهدوء مع استمرار مراقبة الشخص المتنمر. فعندما تستخدم الميزة لتقييد شخص ما، فسيتمكن هو فقط من رؤية تعليقاته على منشوراتك، كما لن يظهر له ما إذا كان حسابك نشطاً أو إذا قرأت رسالة مباشرة منه.

- إدارة التفاعلات المتعددة غير مرغوب فيها: في وقت سابق من هذا العام، أطلقنا ميزة لمساعدة الأشخاص على إدارة التفاعلات المتعددة غير مرغوب فيها في وقت واحد. ندرك أنه قد يكون من الصعب إدارة الكثير التعليقات السلبية، لذلك كنا نختبر القدرة على حذف التعليقات بشكل مجمّع (حتى 25 تعليقاً في وقت واحد)، بالإضافة إلى حظر أو تقييد حسابات متعددة تنشر تعليقات سلبية.

- التحكم بمن يمكنه الإشارة إليك: رأينا أنه يمكن استخدام الإشارات لاستهداف الآخرين أو التنمر عليهم، لذلك طرحنا عناصر تحكّم جديدة تتيح لك إدارة من يمكنه الإشارة إليك على إنستجرام. يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد أن يتمكن الجميع، أو الأشخاص الذين تتابعهم فقط أو لا أحد، من الإشارة إليك في تعليق أو وصف أو قصة.

-التحكم بمن يمكنه مراسلتك: اتخذنا بعض الخطوات لمساعدتك على التحكم فيمن يمكنه مراسلتك على إنستجرام، وهو ما يمنحك القدرة على السماح فقط للأشخاص الذين تتابعهم على مراسلتك وإضافتك إلى سلاسل محادثات المجموعة. ولن يتلقّ الأشخاص الذين يفعّلون هذا الإعداد بعد ذلك أي رسائل أو طلبات رسائل جماعية أو ردود على القصص من أي شخص لم يختاروا متابعته. وتتوفر هذه الميزة لصنّاع المحتوى على مستوى العالم- الذين ندرك أنهم من الممكن أن يتلقوا كم هائل من الرسائل غير المرغوب فيها- ونقوم باختبارها لبقية المجتمع أيضاً.

- الإخفاء: هل تحتاج إلى فترة راحة من شخص ما ولكن لا تريد إلغاء متابعته أو حظره؟ هذه الميزة تعني أنك ستظل متابعهم ولكنها تتيح لك تحديد وقت مشاهدة المحتوى الخاص بهم. أنت فقط من سيعرف أنك فعّلت زر كتم الصوت، لذلك لا داعي للقلق بشأن التسبب في الإساءة أو المشكلات.

- الحظر: إذا كنت تريد منع جميع التفاعلات مع حساب ما، فيمكنك حظر هذا الشخص. ويعني ذلك أنك لن ترى المحتوى الخاص به بعد الآن، ولن يتمكنوا من رؤية المحتوى الخاص بك أيضاً، ولن يظهر حسابك في عمليات البحث أو الاقتراحات.

- الإبلاغ: نحن هنا للمساعدة- أخبرنا إذا كان شخص ما ينشر تعليقات مسيئة أو مؤذية حتى نتمكن من التعامل معها. يمكنك القيام بذلك على أي محتوى (بما في ذلك الرسائل المباشرة أو التعليقات) – فمن خلال نقرات قليلة يمكنك الإبلاغ عن ذلك إلى Instagram حيث يعمل فريقنا من المراجعين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمراجعة البلاغات وإزالة أي شيء يخالف قواعدنا.