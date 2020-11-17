شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة «حياة كريمة».. الكشف الطبي على 513 مواطنًا بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ قافلة علاجية مجانية لقرية العين في منطقة شرق العوينات يومي 15، 16 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.

وقال «محروس»، إن القافلة تم تنفيذها الوحدة الصحية بالقرية والمقيمين بها من العاملين في الشركات الاستثمارية بالمنطقة، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 513 مواطنًا بتخصصات الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.

وأشار إلى أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات غير المتوفرة وتدعيم المنظومة الطبية، لافتا إلى أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية تأتى ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.