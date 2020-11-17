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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء ،اجتماعًا مع موجهي العموم لجميع التخصصات؛ للتأكيد على معايير وضع أسئلة الامتحانات، ومواعيد تسليمها لإدارة الامتحانات.

وأكد «هاشم» خلال الاجتماع على الدقة والأمانة، ومراعاة المعايير، واختيار أكفأ الموجهين لوضع الأسئلة، وعدم وجود صلة قرابة للموجهين واضعي الامتحانات من الطلاب، كتابة إقرارات بذلك، مشددًا على الدور الهام والبارز للموجه في العملية التعليمية، وأهمية تحمل المسئولية، والإخلاص في العمل، والتكاتف وبذل قصارى الجهد؛ للمحافظة على الصورة المشرفة للأزهر الشريف، الذي له مقام رفيع في مصر، وفي جميع بلاد العالم.

وقال أنه يجب تسليم جميع الأسئلة لجميع التخصصات لإدارة الامتحانات في موعد غايته نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن غرفة العمليات مفتوحة حتى الانتهاء من وضع الأسئلة، وتسليمها.

حضر الاجتماع، علاء الحلفاوى مدير الشؤون القانونية، وإبراهيم المغربي مدير التفتيش المالي والإدري، وبعض مديري المراحل والإدارات التعليمية بالمنطقة.

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يبحث معايير وضع الامتحانات مع موجهي العموم (تفاصيل وصور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يبحث معايير وضع الامتحانات مع موجهي العموم (تفاصيل وصور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يبحث معايير وضع الامتحانات مع موجهي العموم (تفاصيل وصور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يبحث معايير وضع الامتحانات مع موجهي العموم (تفاصيل وصور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يبحث معايير وضع الامتحانات مع موجهي العموم (تفاصيل وصور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يبحث معايير وضع الامتحانات مع موجهي العموم (تفاصيل وصور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يبحث معايير وضع الامتحانات مع موجهي العموم (تفاصيل وصور)