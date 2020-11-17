شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تناقش جاهزية المستشفيات لمواجهة الموجة الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الجودة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وخطة مديرية الشؤون الصحية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

تناول الإجتماع مناقشة جاهزية المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»، واستعراض الموقف الصحي الحالي لمواجهة فيروس كورونا، ونقاط القوة والضعف في استعدادات كل مستشفي على حدى.

وشدد وكيل الوزارة على المتابعة المستمرة والمكثفة للمستشفيات، مع التقييم المستمر لمديري المستشفيات، ونوابهم ورؤساء الأقسام، كما شدد على الإنتهاء من أي قوائم إنتظار للعمليات الجراحية بالمستشفيات، وشدد على الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتاكيد على إتباع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.