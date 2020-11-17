شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 1337 طن قمح من ميناء الإسكندرية عبر السكة الحديد و5598 عبر النقل النهري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الاسكندرية البحرى أنه خرج من الميناء صباح اليوم قطار مكون من 23 عربة على متنه 1337 طن متجه من ميناء الإسكندرية إلى المطاحن بأسيوط .
وأضاف المتحدث كما خرج من الميناء اليوم 18 وحدة نهرية تحمل 5598 طن قمح عبر الهاويس المالح من خلال ترعة النوبارية.
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