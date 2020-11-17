شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة (#حاسبوا_على_كلامكم) لمعالجة ظاهرة التنمر على الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت منصة Instagram، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويونيسف مصر، الحملة التوعوية (#حاسبوا_على_كلامكم) التي تهدف إلى معالجة مشكلة التنمر على الإنترنت على مستوى مصر، وتسعى الحملة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن الآثار النفسية والعاطفية للتنمر على الإنترنت وأهمية الحفاظ على بيئة إيجابية على المنصة.

وتعتبر حملة #حاسبوا_على_كلامكم دعوة للمجتمع للمشاركة والتفاعل بوعي أكبر، مع الأخذ في الاعتبار الأضرار التي يمكن أن تسببها مختلف أشكال التنمر على الإنترنت، خاصة بين الشباب، كما تهدف إلى توعية المجتمع بقواعد Instagram حول التنمر وأدواته لمكافحة التنمر المتاحة للجمهور، إذ أن من شأن هذه الأدوات (التي يمكن تحميلها من هنا) تمكين الأشخاص من حماية حساباتهم من المتنمرين، والتواصل غير المرغوب فيه، وتشجيع التفاعلات الإيجابية، ومساعدتهم على الدفاع عن أنفسهم باستخدام الأدوات المختلفة التي تتيحها المنصة للتعامل مع المتنمرين.

بدورها، قالت ندى عنان، رئيس الشؤون الإعلامية في Instagram الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نحن في Instagram ملتزمون بقيادة الجهود لمكافحة التنمر على الإنترنت، ومن هذا المنطلق، تعاوننا مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر واليونيسف، لتمكين الأشخاص من تحقيق أقصى استفادة من أدوات مكافحة التنمر على Instagram، سواءً كان ذلك عن طريق منع المتنمر من التعليق على المنشورات، أو من خلال الابلاغ عن شخص أو محتوى مسيء، فنحن نسعى لأن يكون Instagram مكاناً داعماً للجميع».

والجدير بالذكر أن سلوكيات التنمر على الإنترنت تبرز عالمياً كمصدر قلق كبير بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وفي مصر، تم تجريم التنمر على الإنترنت من خلال قانون رقم 189 لعام 2020 إلا أن الظاهرة مازالت منتشرة. ولذلك يتعاون Instagram مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويونيسف مصر لرفع الوعي بهذه القضية.

وسيعمل المجلس القومي للمرأة، الذي يقدم الاستشارات القانونية والنفسية لضحايا جميع أشكال العنف بما في ذلك التنمر على الإنترنت، مع Instagram لتعزيز عملهم الداعم للمرأة.

وتقول مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة: «نحن في مصر عازمون على نشر الوعي بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك التنمر الإلكتروني، مؤكده أن هذه الحملة التي يطلقها المجلس بالتعاون مع منصة إنستجرام والمجلس القومي للطفولة والأمومة ويونيسف مصر تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة عبر المنصات الإلكترونية المختلفة وتوفير الدعم اللازم لهذه القضية».

وأشارت رئيسة المجلس، إلى أن الحملة تهدف أيضًا إلى زيادة وعي الجمهور المصري المستخدم لمنصة إنستجرام حول التأثير السلبي الناتج عن جريمة التنمر، وتشجيع هذا الجمهور أيضا على اكتشاف التنمر والتحرك ضده بشكل بناء».

ولضمان الوصول إلى المراهقين والشباب، يعمل Instagram مع جهتين رئيسيتين لتعزيز جهوده التوعوية في هذا الصدد، هما المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي يتصدى لسلوكيات التنمر بجميع أشكالها، سواءً كان لفظياً أو نفسياً أو جسدياً أو إلكترونياً، كشكل من أشكال العنف وسوء المعاملة ضد الأطفال، ويونيسف مصر، التي تعمل على حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، بما في ذلك التنمر، مع التركيز على تحديد طرق لضمان توفير استخدام أكثر أماناً للإنترنت للأطفال ومعالجة التنمر الإلكتروني.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أن المجلس كان أول من أثار قضية التصدي للتنمر بكافة صوره وأشكاله عام 2018، مشيرة إلى أن هذه الحملة التي تم إطلاقها تحت شعار «أنا ضد التنمر» جذبت اهتمام الجماهير من البالغين والأطفال، كما ساهمت في تعزيز الوعي لدى الجمهور بمخاطر التنمر، لافتة إلى أن هذه الجهود كللت بالنجاح مع صدور قانون لمواجهة التنمر، مؤكدة على أننا اليوم نجدد التزامنا للتصدي له باعتباره أحد أشكال العنف والإساءة خاصة مع زيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والاختفاء خلف الشاشات، والتي أدت إلى زيادة انتشار التنمر الإلكتروني، قائلة إننا من خلال تعزيز الجهود والشراكات سنقضي على هذه الظاهرة، وأننا مستعدون لبذل الجهود لتوفير بيئة آمنة للأطفال خالية من العنف.

أكد جيريمي هوبكنز ممثل يونيسف في مصر: «عالمياً، يُقدر أن واحدًا من كل ثلاثة مستخدمين للإنترنت هم أطفال. الاستخدام المتزايد للإنترنت يساعد الأطفال على التعلم والتقارب الاجتماعي، ولكنها تعرضهم أيضًا لخطر أكبر وهو التنمر الإلكتروني. ومن ثم، فإن مسؤوليتنا المشتركة كحكومات ومنظمات دولية وقومية العمل معاً إلى جانب الأسر ومقدمي الرعاية والشخصيات المؤثرة والقطاع الخاص للقضاء على هذه المخاطر وتعزيز وصول الأطفال إلى محتوى آمن عبر الإنترنت. ويسعدنا أن نتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وإنستجرام للتصدي للتنمر الإلكتروني وآثاره».

كما حظيت الحملة بدعم من المشاهير والداعمين. بالإضافة إلى ذلك، يدعو Instagram وشركاؤه المجتمع لدعم الحملة من خلال تنزيل مجموعة أدوات السلامة ومشاركتها على حساباتهم الشخصية على Instagram.