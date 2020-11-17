شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة شبين الكوم تُشكّل لجنة أزمات لمواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، صيانة كافة المعدات والأجهزة الفنية للتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها وسرعة التعامل الفورى في حالات الطوارئ خلال فصل الشتاء، في إطار استعداد قرى المركز لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة الأمطار ومخاطر السيول.

وقالت «عقلية» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه سيتم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات بجميع قرى المركز والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء وسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، مشدداً على رؤساء القرى المحلية بضرورة التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفورى مع هطول الأمطار والانتشار السريع لشفط تجمعات مياه الأمطار تسهيلاً على المواطنين.

وكلفت رؤساء القرى بعمل حصر شامل لمعدات شفط المياه ومراجعة تطهير بلاعات صرف المياه، والتأكد من الحالة الفنية لسيارات الكسح وخطة، وتشكيل فرق طوارئ وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه للعمل على مدار ٢٤ ساعة حال سقوط الأمطار الغزيرة بكل فرع على مستوى قرى المركز وتخفيض ضخ المياه في حالات المطر الغزير حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار، مشدداً بالتعامل الفورى والتحرك السريع نحو أماكن تجمعات المياه بالمناطق التي لا يوجد بها بلاعات لصرف الأمطار.