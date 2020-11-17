شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يستقبل بمقر وزارة الخارجية رئيس البرلمان العربي عادل العسومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل وزير الخارجية، سامح شكري، بمقر وزارة الخارجية رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ووفدًا رفيع المستوى من أعضاء البرلمان العربي، لمناقشة سبل دفع آليات العمل العربي المشترك، وأبرز المُستجدات والتحدّيات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، في تدوينة له عبر تويتر، إن الاجتماع يأتى لمناقشة سبل دفع آليات العمل العربي المشترك، وأبرز المُستجدات والتحدّيات على الساحتين الإقليمية والدولية.