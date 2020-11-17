شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية تفوز بالمركز الأول في لعبة الدرادس بالدورة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نجح فريق جامعة المنوفية في تحقيق المركز الأول خلال المشاركة في لعبة الدراتس ضمن منافسات الدورة الرياضية الثامنة والاربعون التي تستضيفها الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة نانسي اسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وحصل على المركز الأول الطالبة آيه محمود عبدالستار من كلية الآداب، كما حصلت الطالبة سلمى مصطفى كليلة من كلية التربية الرياضية على المركز الثاني.
وحصلت الطالبة إيمان مصطفى الكوانيني على المركز الرابع، وتأهلت الطالبة مريم أحمد كمال والطالب محمود كرم شعبان لدور الثمانية، وصعد محمود الخباز وأحمد جلال لدور الستة عشر.
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