شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يحيل مسئولي إدارة «التعاون الزراعي» للنيابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، مسؤولي الإدارة العامة للتعاون الزراعي بمديرية الزراعة بشبين الكوم، الثلاثاء، إلى النيابة الإدارية، لوجود عدة مخالفات مالية وإدارية وقيامهم بصرف حوافز وأرباح مشروعات بالمخالفة للوائح المعمول بها في هذا الشأن.

قامت إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة بفحص مستندات صرف الحوافز الخاصة بالعاملين بالإدارة العامة للتعاون الزراعي بمديرية الزراعة وتبين «عدم قيام المختصين بتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم 1117 لسنة 2004 بخصوص تشكيل لجنة بداية كل عام مالي لتحديد من يستحق الصرف طبقاً للمعدلات القياسية ومراقبة الصرف وقانونية المستندات، وعدم قيامهم بإنشاء نظام مالي كوعاء ثابت بسجلات ونظام محاسبي لدخول هذه المبالغ بصفة رسمية تخضع لكافة الأنظمة المالية المعمول بها، مما أدي إلى صرف حوافز مالية لبعض العاملين بدون وجه حق بالمخالفة للائحة الصرف»، حيث جاء ذلك بناء على مذكرة إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام .

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية في تصريحات صحفية، على «استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم وقوة لهذه المخالفات ومرتكبيها، وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومحاسبة المُقصّرين».