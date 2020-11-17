شكرا لقرائتكم خبر عن CNN تبرز الاكتشافات الأثرية فى مقبرة سقارة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت شبكة CNN الأمريكية الاكتشافات التى أعلنت عنها وزارة الاثار لمجموعة تضم أكثر من 13 تابوتًا مختومًا سليمًا يعود تاريخها إلى 2500 عام.

وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية ، في بيان ، إنه تم العثور على التوابيت في موقع أثري في مقبرة سقارة بالجيزة، ووفقا للبيان ، عثر على التوابيت ، إلى جانب ثلاث كوات محكمة الغلق ، داخل بئر بعمق 11 مترا.

وقام وزير السياحة والآثار خالد العناني ومصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار الموقع وتفقدا أعمال التنقيب

وقال وزيري ، الذي يقود البعثة الأثرية المصرية في سقارة إن "الاكتشاف في سقارة يتضمن مجموعة رائعة من التوابيت الخشبية الملونة التي لا تزال ألوانها ونقوشها في حالة جيدة رغم مرور 2500 عام"، وأضاف إن العدد الدقيق للتوابيت المكتشفة وكذلك هوية أصحابها وألقابهم لم يتم تحديدها بعد ، لكن سيتم اكتشافها في الأيام القليلة المقبلة حيث لا تزال أعمال الحفر مستمرة.

وأضاف رئيس الهيئة أن "البعثة تواصل أعمال الحفر في الموقع ومن المتوقع أن تؤدي إلى العديد من الاكتشافات الجديدة الأخرى من الأعمدة والتوابيت الخشبية الملونة والتماثيل"، وكشفت الدراسات الأولية أن التوابيت مغلقة تماما ولم تفتح منذ دفنها داخل المنجم ، بحسب الوزارة.

كما كشف وزير الآثار والسياحة خالد العناني عن متحف جديد باسم متحف العاصمة الجديدة يضم آثار عواصم محافظات مصر ، وأضاف: هذه الاكتشافات نعمة من الله. كما تأتي المساعدة من وجود شركاء من جميع دول العالم يشاركون في البحث والاستكشاف مع السلطات المصرية"، وشدد بعد ذلك على أن الشباب المصريين الذين يعملون تحت قيادة زاهي حواس هم "السبب والقوة" التي أدت إلى 95٪ من الاكتشافات التي تمت في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن هذا الاكتشاف الجديد يختلف عن ما تم الإعلان عنه بـ 59 تابوتًا في 3 أكتوبر الماضي ، وجميعها تم نقلها بالفعل إلى المتحف المصري الكبير.