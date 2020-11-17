شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينشر أخر رسائل الشهيد "عصر" للمواطنين وضباط وأفراد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما يوجه الأتقياء والأنقياء رسائلهم لمن حولهم، مثلما فعل اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذى استشهد أثناء قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، وسقوطه داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.

وجه الشهيد "عصر" رسالة تملؤها الحب والرحمة بعد حادث حريق استطاع الشهيد البطل السيطرة عليه، حينما نشبت في محطات قطارات كان يتولى قيادتها، وكان آخرها عام 2016، وكان حينها برتبة عقيد، ويشغل منصب مأمور قسم الضواحي بمحطة مصر، وتحديدا صباح الخميس 7 يناير، حين اشتعلت النيران في القطار 1551 القاهرة - طنطا، وحينها لم ينتظر وصول دعم، فاقتحم النيران وبدأ في إخلاء الركاب، وأمسك بطفاية حريق وبدأ في التعامل مع مصدر الحريق، ومنعت شجاعته امتداد النيران لعربات أخرى.

وقال الشهيد "عصر" في رسالته "أتمنى من المواطنين أن ينظروا بشكل مختلف لرجل الشرطة سواء ضابط أو فرد أو مجند، وذلك لأنهم يبذلون أقصى جهدهم وطاقاتهم في عملهم، محذرا من الأنسياق وراء الشائعات والأقاويل عن رجال الشرطة الذين يستشهدون في سبيل الله والوطن، وردد قائلاَ: "يعنى الناس مش شايفه المجهود اللى الشرطة بتبذله؟!".

ثم وجه رسالة أخرى لأفراد وضباط ومجندى الشرطة، قائلاَ: "ربنا هيعينكم ويقويكم ومزيد من الجهد ومزيد من العمل، لصالح بلدنا اللى عايشين فيها، لأن إحنا ملناش وطن غير الوطن اللى عايشين فيه ده، ملناش مكان تانى فعلا نعيش فيه، ولو بصينا لمستويات الشعوب اللى عايشين جنبا، هنعرف أننا أحسن من غيرنا كتير، فالحمد لله ربنا ييسرلنا الحال"، وأكرر بطلب من زمايلى بذل مزيد من الجهد ولازم نحط في اعتقاد وعقل كل واحد فينا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاَ".

واتشحت قرية مشتهر، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بالسواد، بعد استشهاد اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذى استشهد أثناء قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، وسقوطه داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.

وتجمع أفراد عائلة الشهيد الذى ينتمى لواحدة من كبرى العائلات بقرية مشتهر، بالإضافة إلى أهالى القرية، انتظارا لوصول جثمان الشهيد من مستشفى الشرطة بالعجوزة، الذى نقل إليها عقب استشهاده، ومن المقرر أن تشيع جنازته العسكرية بحضور عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأعلنت أسرة الشهيد عن تشييع جنازته عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء.

كانت غرفة النجدة، تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة فى شبرا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، فى محاولة للسيطرة على الحريق.