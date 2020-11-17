شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح: العنف بين المتظاهرين بشوارع أمريكا شىء مؤسف فى بلد كبير وديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، على أحداث العنف بين المتظاهرين فى الشوارع الأمريكية، حيث تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، مظاهرات داعمه لموقف الرئيس دونالد ترامب الذى يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية، والتى شارك فيها أعداد كبير من اليمين المتطرف، والقوميين البيض، وذلك فى الوقت الذى خرجت فيه أيضًا مظاهرات أخرى مضادة من قبل الجماعات المناهضة للعنصرية والفاشية.

وقال الكاتب الصحفى خالد صلاح، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، تعليقًا على مقطع فيديو يبرز مشاهد العنف بين المتظاهرين والذى انتهى بإصابة أحدهم، "ضرب المتظاهرين للمتظاهرين فى الشوارع الأمريكية شئ مؤسف فى بلد كبير وديمقراطى.. كنا فاكرين إن الخلافات العنيفة دى عندنا فى بلدان ( الربيع ) العربى بس، لكن الفوضى الخلاقة وغير الخلاقة ظهرت هناك كمان للأسف، ونتمنى من الشرطة القيام بواجبها وضبط النفس فى الشوارع ومحاسبة المسئول عن العنف".

ويشار إلى أنه كانت قد شهدت مسيرات دعم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التى شارك بها مئات الآلاف من الأمريكيين فى العاصمة واشنطن، للمطالبة بفرز عادل لأصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية التى جرت 3 نوفمبر، وانتهت بفوز المرشح الديمقراطى جو بايدن - اعتداءات من قبل عناصر حركة "حياة السود مهمة"، المعادية لترامب.

وأقدم عناصر من حركة "حياة السود مهمة"، و"انتيفا" بالاعتداء على مسيرات دعم ترامب، وهى المشاهد التى لم تتناولها وسائل إعلام أمريكية عدة، إلا أن الرئيس الأمريكى شارك مقاطع فيديو تظهر هذا الاعتداء.

ووفقا لموقع "تاون هال" اجتمع أنصار ترامب فى جميع أنحاء البلاد فى واشنطن العاصمة وعواصم الولايات فى جميع أنحاء البلاد يوم السبت فى "مسيرة المليون MAGA (لنجعل أمريكا عظيمة مجددا)، وقرر الرئيس ترامب مفاجأة أنصاره فى العاصمة بزيارة من موكبه.

وفى وقت سابق، طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مهاجمة "أنتيفا" واليسار الراديكالى، موجها الدعوى لمكتب التحقيقات الفيدرالية وقوات إنفاذ القانون، لتركيز طاقتها على مقاومة اليسار الراديكالى، قائلا: " أمضوا الصيف فى محاولة لإحراق المدن تحت الإدارة السيئة للديمقراطيين". وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يجب أن يركز مكتب التحقيقات الفيدرالى وقوات إنفاذ القانون طاقتهم على أنتيفا واليسار الراديكالي، أولئك الذين أمضوا الصيف فى محاولة لإحراق المدن تحت الإدارة الديمقراطية السيئة، فى جميع أنحاء الولايات المتحدة!".