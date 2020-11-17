شكرا لقرائتكم خبر عن هل قال الرسول "جئتكم بالذبح"؟.. منظمة خريجى الأزهر تجيب .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، دورها فى دفع الشبهات عن الإسلام وتفنيد مزاعم المتطرفين والجاهلين باستخدامهم أحاديث نبوية سواء كانت صحيحة ولكن يفسرونها خطأ لكى يخدعوا منتسبيهم بأن أفعالهم لها أساس دينى، أو باستخدامهم احاديث موضوعة ليمرروا أفكارهم الخبيثة، لذلك أطلقت المنظمة سلسلة من الفيديوهات للرد على تلك الشبهات وفضح المتآمرين على الإسلام.

ونشرت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، فيديو جديد، للرد على شبهة؛ يصر بعض من الناس على الإساءة لرسول الله والكذب عليه، فيأتون بحديث: "جئتكم بالذبح"، فهل قال النبي ذلك؟ وما هي الحقيقة؟

وتضمن الفيديو كذب هذا الحديث وعدم وروده عن النبى ولم يذكر فى الكتب المعتمدة من أهل العلم، كما أن ذلك الحديث يعتبر مخالف لأحاديث صحيحة ذكرها النبى عن القتال.

يذكر أن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، هى أحد الأذرع القوية الناعمة لمؤسسة الأزهر الشريف، حيث تولى المنظمة اهتماما بالغا بالخريجين من كافة انحاء العالم ومدهم بالعلم الوسطى عن طريق كبار علماء الأزهر، حيث لم تشكل جائحة كورونا عائقا حول عمل المنظمة وقامت بعقد دورات عديدة فى تخصصات عدة عن طريق الفيديو كونفرانس.