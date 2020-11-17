شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع 11 ألف نسخة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع ما يقرب من 11 ألف نسخة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، فى إطار حرص الدولة المصرية على نشر الوعى المستنير لجميع شرائح المجتمع ، ونظرًا لما تتضمنه سلسلة "رؤية" للفكر المستنير التى تصدر بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة من رؤى تجديدية ونشر لمفاهيم التسامح والسلام، وفهم صحيح الإسلام من خلال فهم مقاصد النصوص ومراميها وعدم الوقوف عند ظواهرها.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن سلسلة رؤية والتى صدر منها حتى الآن 22 إصدارًا، تأتى من خلال التعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، لافتة إلى أنه تم توزيع 6126 مجموعة من هذه السلسلة على الأئمة إضافة إلى توزيع نحو 5 ألاف مجموعة لعدد من الوزارات والهيئات العامة فى مقدمتها المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والفنية ومراكز الشباب ، كما تم تسليم أعداد من سلسلة "رؤية" وبعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لأكثر من ثلاثين ألف إمام ، وجار التوزيع على باقى الأئمة .

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت عن أنه بالتعاون مع ووزارة الثقافة، تم صدور أول عددين من سلسلة "رؤية" للنشء، فى إطار حرص الدولة المصرية على نشر الوعى المستنير لجميع شرائح المجتمع، وبعد نجاح لسلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية” المترجمة، وأكدت الوزارة أن الكتاب الأول هو: "بين الحقيقة والخيال" من إعداد ياسمين مجدى ورسوم أحمد جعيصة، والكتاب الثانى فهو "فكرة فى كتاب" من إعداد انتصار عبد المنعم، وقدم لهما الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.