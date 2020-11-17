شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تسحب عبوات مغشوشة من مطهر بيتادين سوليوشن 120 ملى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الدواء المصرية سحب العبوات المغشوشة من مستحضر " Betadine Antiseptic Solution 120 ml" بأرقام تشغيلات " P9809021" ، " P0909005" ، وأشارت إلى أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة النيل لصالح Mundipharma، وأن سحب المستحضر تم بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

وقال الدكتور على الغمراوي، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، إن المستحضر يستخدم كمطهر، حيث أصدرت الهيئة المنشور رقم "21" لسنة 2020 " غش تجاري"، والذى يحمل أرقام تشغيلات " P9809021" ، " P0909005"، موجها لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات التفتيش الصيدلى لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من المستحضر بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.

وأشار إلى أنه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة من جدول نشرته الهيئة :



جدول يفرق بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة

مشدداً على أن هيئة الدواء ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأن التفتيش الصيدلى سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظاً على صحة المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار سعى هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي.