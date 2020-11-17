شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية الأسبق يعتبر الشهيد اللواء ياسر عصر مثالا للكفاءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جهاز الشرطة يقدم ضحايا في كافة المجالات الشرطية وليس في مكافحة الإرهاب فقط، مشيرا إلى أن الشهيد اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من الضباط المشهود عنهم الكفاءة والوطنية.

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق في مداخلة لقناة اكسترا نيوز ، أن ما قدمه الشهيد يقدمه الغالبية العظمى من ضباط الشرطة، فالراحل رتبه إشرافية وقيادية وله أن يوجه ، ولكنه أثر أن يقدم حياته وهذا يدل على وطنية جارفة ويدل أيضا على أن هؤلاء الرجال يقدمون لمصر أغلى ما يملكون.

وتلقت غرفة النجدة، بلاغا باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة فى شبرا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، فى محاولة للسيطرة على الحريق.

ومع محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحريق داخل الهواية، حرص اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، على تفقد موقع الحريق، وخلال محاولاته المساعدة على إخماده خوفا على حياة المواطنين، تعرض للسقوط داخل الهواية مما تسبب فى وفاته، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.