شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الخير تطلق حملة الشتاء للعام الثامن على التوالى وتستهدف تقديم مليون ونصف خدمة للأسر الأكثر احتياجاً.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحمد على: الحملة تتضمن توزيع بطاطين والألحفة وكراتين مواد غذائية وملابس وتسقيف منازل بجميع المحافظات

أطلقت مؤسسة "مصر الخير حملة الشتاء هذا العام، والتى تستهدف تقديم مليون ونصف خدمة من خلال توفير العناصر الأساسية للحياة والحماية من برد الشتاء وذلك عن طريق تسقيف وترميم المنازل فضلا عن "الحماية الغذائية" من خلال توزيع كراتين المواد غذائية بهدف توفير الغذاء، بجانب توفير وسيلة تدفئة مناسبة تحمي الأسر من برد الشتاء القارص عن طريق البطاطين والألحفة.

وقال أحمد على مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير، إن حملة الشتاء تنطلق منتصف نوفمبر الجاري، وتستمر حتى نهاية منتصف شهر يناير المقبل، وتستهدف جميع محافظات الجمهورية من خلال المكاتب التنفيذية لمؤسسة مصر الخير، والجمعيات الأهلية الشريكة.

وأضاف رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير، إن حملة هذا العام تتضمن ٤ محاور ،الأول عوة الغطاء من خلال منتجين هما بطانية مقاس 185*، 235 ، و لحاف فايبر مقاس 200*220.

وأوضح أن المحور الثاني هو كرتونة مواد غذائية، تزن الواحدة 11 كيلو جرام، منها علبة لحم مطهي وزن 800 جرام، فضلًا عن المنتجات الأساسية من أرز ومكرونة ولوبيا وعدس أصفر وسكروصلصلة وسمن ، وتكفي الكرتونة أسرة مكونة من 4 أفراد لمدة 6 أيام.

وأشار إلي أن المحور الثالث يتضمن قطع كساء، هو عبارة عن جاكيت شتوي جديد وذلك لطلاب مدارس التعليم المجتمعي التابعة لمؤسسة مصر الخير.

وقال أن المحور الأخير هو تسقيف ورفع كفاءة منازل الأسر احتياجًا لتحسين بيئة سكن لهم، لتوفير سقف ملائم وكريم لحماية الأسر من برد الشتاء القارص أو انهيار المنازل علي الأسر المقيمة بها نتيجة للرياح والأمطار والتي قد تصل لحد السيول في بعض المناطق.

وأكد أحمد علي أن مؤسسة "مصر الخير" تطلق حملة الشتاء سنوياً، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن آمن، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات مصر، وتوفير الاحتياجات الأساسية لجميع الأسر المستهدفة لإعانتهم على مواجهة فصل الشتاء وتغيراته المناخية ومستهدف تقديم مالايقل عن 1,5 مليون خدمة خلال الحملة لهذا العام ومع رفع الاعداد بناءاً على التبرعات التى تستقبلها الحملة .

وأكد رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير، أن الأرقام المستهدفة هي مجرد بداية، وفي حالة زيادة التبرعات من المواطنين ورجال الأعمال أو الشركات أو القطاع الخاص، سيتم زيادة الأفراد والأسر المستهدفة، منوهًا إلى تنوع مصادر جمع التبرعات بداية من الحساب البنكي رقم 100100 بجميع البنوك أو مكاتب البريد، أو من خلال الخط الساخن 16140، أو الموقع الالكتروني للمؤسسة، أو من خلال التطبيقات الالكترونية علي الموبايل، ومن خلال منافذ الدفع الالكتروني.

وأشار إلى أن المؤسسة بفضل قاعدة بيانات المستحقين لديها ومكاتبها المنتشرة في عدة محافظات والجمعيات الأهلية الشريكة تستطيع الوصول إلي المستحقين في أي مكان مع العمل على تحديث قاعدة البيانات بشكل مستمر ، موضحًا أن المؤسسة أثبتت ريادتها في تنفيذ حملات الشتاء على مدار الأعوام السابقة، حيث بدأت العمل على تلك الحملات منذ عام 2013، وتمكنت خلال تلك الفترة من تقديم خدماتها إلي ملايين المستفيدين، من خلال دعمهم بالأسقف والبطاطين والألحفة والملابس الشتوية، إضافة إلى الإمدادات الغذائية، وذلك تحقيقاً لرؤية مصر الخير في الوصول إلى تنمية مجتمع تكافلي، ينمو ذاتياً.