شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة اللواء ياسر عصر شهيد الواجب: كان يداوم على زيارة القرية رغم انشغاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن عودة أحد أفراد أسرة اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والذى استشهد أثناء قيامه بمهام عمله، أن الشهيد متواجد دائما في بلدتة قرية مشتهر بمركز طوخ، ويشتهر بين أفراد بلدته بالسمعة الطبية، والسيرة الحسنة، كما أن الشهيد لديه 3 أبناء "زياد وأمنية وأسيا".

وعن تلقي الخبر قال لليوم السابع، ان العائلة تلقت الخبر الساعة 11 مساء أمس، وخيم الحزن على العائلة والقرية بأكملها فور تلقى الخبر.

واستشهد اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أثناء قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، إلا انه سقط داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا منذ قليل، بإندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة فى شبرا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية الى مكان البلاغ فى محاولة للسيطرة على الحريق.

ومع محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحريق داخل الهواية، حرص اللواء ياسر عصر، على تفقد موقع الحريق، وخلال محاولاته فى المساعدة على إخماد الحريق خوفا على حياة المواطنين، إلا انه سقط داخل الهواية مما تسبب فى استشهاده.