شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد آلية تقييم تلاميذ الصفوف الأولى لأبناء المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يسمح للطالب بامتحانات الدور الأول لأبناء المصريين فى الخارج الذى أتم دراسة المواد المقررة فى ذات الصف الدراسى المقيد به بأداء الامتحان فى جميع المواد بنظام المنهج كاملا للعام الدراسي الحالى على أن تحسب للطالب الدرجة الفعلية التى يحصل عليها فى الامتحان.

واوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة للطلاب من الصف الأول والثانى والثالث الابتدائى، يتم تحميل ملف الأنشطة وفقا لنظام دراسة الطالب " عربى أو لغات" من خلال موقع أبناؤنا فى الخارج ويقوم الطالب بأداء الأنشطة المطلوبة وبخط يده ثم يقوم ولى الأمر الطالب بتقديم الملف بعد استكماله إلى السفارة أو المكتب الثقافى مع العلم بأنه لن يتم إصدار أى إخطار" شهادة" نجاح للطالب بدون تقديم ملف الأنشطة.

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2020/2021 والتي يتم عقدها في شهر أبريل 2021 بالتعاون مع المكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات في جميع بلاد العالم.

جدير بالذكر أن امتحانات أبناؤنا في الخارج هى خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج حيث تنفرد بها جمهورية مصر العربية عن جميع دول العالم، ومن خلالها يمكن للطالب فى حال عودته فى أى وقت إلى أرض الوطن الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن التسجيل الإلكتروني للالتحاق بنظام أبناؤنا في الخارج بالدور الأول 2020/2021 بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات ودعم اتخاذ سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16/11/2020 من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ـ مركز المعلومات ـ أبناؤنا في الخارج https://sabroad.emis.gov.eg/

وتمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع وذلك حتى يوم الخميس الموافق 17/12/2020.