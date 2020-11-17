شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن انتظام صرف المساعدات النقدية لـ2 مليون مستفيد ببرنامج تكافل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف المساعدات النقدية عن شهر نوفمبر الجارى للمستفيدين من برنامج "تكافل"، وأشارت الى انتظام الصرف لما يقرب من 2 مليون مستفيد بتكلفة تصل إلى مليار و16 مليون جنيه.

كانت وزارة التضامن قد بدأت الأحد الماضى فى صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر نوفمبر 2020 للمستفيدين من البرنامج، والذين يبلغ عددهم حوالى مليون و239 ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى 556 مليونًا و943 ألف جنيه واستمر الصرف لهم حتى أمس الاثنين .

وشكلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد، وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوى الإعاقة.

جدير بالذكر، أن عدد الاسر المستفيدة من الدعم التقدى يبلغ حوالى 3 ملايين و640 ألف أسرة، ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى مليار و573 مليون جنيه مصرى