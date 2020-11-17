شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مسابقة الخطيب المتميز للأئمة بجوائز مالية تصل لـ 20 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة الخطيب المتميز، بحيث ترشح كل إدارة 1 أو 2 من الراغبين في الاشتراك في المسابقة من الأئمة المعينين ، لتتم التصفية بينهم على مستوى المديرية، بحيث ترشح كل مديرية (أ) أفضل ثلاثة متقدمين وكل مديرية (ب) أفضل اثنين من المتقدمين ، من خلال لجنة المديرية ، وتتم التصفية النهائية بينهم في الأداء الخطابي فقط بديوان عام الوزارة .

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه يحق لكل مديرية (أ) أن ترشح اثنين من أفضل خطباء المكافأة وكل مديرية (ب) أن ترشح واحدا من أفضل خطباء المكافأة للمشاركة في نفس المسابقة .

وسيكون التقديم قائمًا على دقة التناول، وسلامة اللغة ، وحسن الانتقال ، وسلاسة الأداء .

مع تخصيص الجوائز التالية :

• 20 ألف جنيه للفائز الأول على مستوى الجمهورية .

• 10 آلاف جنيه للفائز الثاني .

• 7 آلاف جنيه للفائز الثالث .

• 5 آلاف جنيه للفائز الرابع .

• 5 جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 3 آلاف جنيه .

وأكدت الوزارة أنه سيتم منح جميع الفائزين شهادة تقدير ولقب خطيب متميز، موجهة جميع الإدارات ترشيح ممثليها وتسليمها للمديرية في موعد أقصاه الأحد المقبل، وعلى أن تسلم المديريات كشفًا معتمدًا من مدير المديرية بالمرشحين على مستوى المديرية يوم الثلاثاء المقبل، لرئيس قطاع المديريات.