شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس رياضيات مصرى يروى تفاصيل زيارة طلابه السعوديين له بعد بحثهم عنه 30 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث سلطان عدلي مدرس رياضيات، عن بحث عدد من الطلاب السعوديين عنه، بعد 30 عامًا من تدريسه لهم بإحدى المدارس في المملكة العربية السعودية. وقال خلال تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، إنه شعر بسعادة غامرة عندما تقابل مع طلابه بعد 30 عامًا، وتفاجأ بزيارتهم، حيث كان قضى معهم 4 سنوات دراسية.

وأضاف "عدلي"، أنه كان يشعر بالحب والفخر من طلابه، منذ أول يوم قام بالتدريس لهم، مشيرًا إلى أنهم على مدار 26 عامًا، استمروا في الاتصال به، والسؤال عنه، وبمجرد أن علموا بمرضه، قاموا بزيارته، من خلال مندوبين لهم سافروا إلى القاهرة.

وأوضح أن طلابه التحقوا بكليات جيدة، ويعملون في وظائف مرموقة، وعددهم 20 طالبًا، وحرصوا على الحديث معه، بشكل دائم في المناسبات والأعياد.