شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: "قضية أمن دولة" فى انتظار أى محال تبيع السلع بدون فاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أسامة مخيمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، حقيقة تخفيضات البلاك فرايدي من عدمه، مؤكدًا:"هناك حملات تنزل للتأكد من عيوب التصنيع، وأيضا من التخفيضات هل هي حقيقيه ولا لأ، ولازم يبقا في مهندس من الرقابة الصناعية يحط تقرير فني، ومن خلال ذلك نحدد إذا ما كان الشخص مسئول عن أن الجهاز تلف أم عيوب صناعة، وهناك فعلا تقارير بتخلص في نفس اليوم" .

وقال خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، إن فترة التخفيضات دي اختيارية للمحلات، مضيفًا:"ممكن تشارك أو ممكن لا، ولكن في الغالب كله بيشارك خصوصا بعد كورونا ، وكله عايز حركة على الشراء".

كما أشار إلى أنه يوجد رقابة على البيع والتجارة الالكتروني، مضيفًا: "لازم يكون في الفاتورة عنوان علشان ميكونش عنوان وهمي ويتضمن السجل التجاري والضريبي والعنوان ، ولو أخد شراء من غير فاتورة واتبلغ عنه بينزل عليه تفتيش حالا وبحيله لنيابات أمن دولة".