شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الرئيس وجه بمنح تراخيص مؤقتة لـ10 الآف حضانة لحين توفيق الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وعددها 10 آلاف حضانة ، مشددة علي أنه من المستهدف تطوير 700 حضانة، حيث إن الأمر لا يقتصر فقط على البنية التحتية للحضانات ولكن يشمل كل ما يتعلق بها من المشرفة أو الميسرة التى تقوم بتعليم الأطفال وأهمية رعاية الأطفال فى هذا السن بالأسلوب التفاعلي بين الأطفال والأسر وأن هناك صحوة كبرى في مجال تطوير التعليم لذا كانت الشراكة مع احدى المؤسسات، وكان قد سبق هذا التعاون العام الماضى بما يقرب من 4 او 5 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن مؤسسة ساويرس مستمرة فى تقديم هذا الدعم كل عام.

وأشارت وزيرة التضامن إلى انها عقدت لقاء مع وزير التربية والتعليم لإنشاء حضانات ذكية وحل مسألة التراخيص، مشيرة إلى أن بروتوكول اليوم لاعتماد الحقائب التدريبية والكوادر التدريبية سواء بوزارة التضامن الاجتماعى من العاملين فى مجال الحضانات أو الأسرة والطفولة .

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وإحدى المؤسسات بهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية والتربوية والصحية المقدمة للأطفال في سن الطفولة المبكرة، وذلك من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة بالحضانات المستهدفة، وبناء قدرات العاملين في أقسام الطفولة المبكرة من كوادر وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات

ويأتى هذا البروتوكول ضمن خطة وزارة التضامن الاجتماعي للاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة لتطوير التعليم وتمكين الطلاب المصريين من تعليم عالي الجودة، حيث تتعدد برامج التعليم إلى ما قبل الابتدائى، أساسى، فنى ومهنى وتعليم عالي تهدف جميعها لتخريج كوادر مصرية على قدر عالي من الكفاءة.

ويستمر العمل بهذا البروتوكول لمدة خمس أعوام من تاريخ التوقيع، ويتضمن عدة مشاريع أولها مشروع لدعم تطوير واعتماد الحقائب والكوادر التدريبية لبرامج بناء قدرات العاملين في مجال الطفولة المبكرة بالشراكة مع البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، بإجمالي ميزانية قدرها 4,228,000 جنيه مصري والذي يتم تنفيذه بدءاً من أكتوبر 2020 وحتى مارس 2021.