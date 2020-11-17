شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود الوزارة وشركاتها المختلفة تستهدف رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الصدد ففي نطاق قطاع غرب الغربية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (6) هندسة إجمالي عدد المشتركين بالقطاع حوالى (985 ألف ) مشترك منهم عدد (216 ألف) مشترك مسبوق الدفع تم خلال الفترة من يوليو 2020 حتى أكتوبر 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 5 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث :

·بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (56) لوحة.

· بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط ( 1190) كم .

· بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (2000) كم .

· إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (3350) كم .

· كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (250) كم .

· وبلغ إجمالي عدد المحولات ( 4091) محول بإجمالي قدرة (1560) م . ف .أ .

· تم إضافة ( 12) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، عدد (14) محول بقدرة (8.4) م. ف .أ خلال شهر سبتمبر2020.

هذا وقد بلغ إجمالي المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من يوليو 2020 حتى أكتوبر2020 مبلغ (18) مليون جنيه .

· بلغ عدد مراكز الخدمة الموجودة بالمدن والقرى لخدمة المشتركين حوالى (31) مركز .

و أضاف شاكر فى بيان له اليوم ، أن تطوير الخدمات المقدمة من الشركة أدى إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين .

ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بعدد (4) فرق بقطاع غرب الغربية بإجمالي عدد (36) فرد مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية .

وحول محاضر الضبطية القضائية بقطاع غرب الغربية فقد بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر سبتمبر2020 حوالى (471) محضر بإجمالي قيمة تصل إلى حوالى (140 ألف) جنيه .

وجدير بالذكر أن قطاع غرب الغربية يضم هندسات كل من ( طنطا اول ، طنطا ثان ، مركز طنطا ، كفر الزيات ، بسيون ، قطور )

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.