شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يخصص أرض فضاء لإنشاء موقف لسيارات السرفيس بالرماية والمنصورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تخصيص قطعة أرض بمساحة 4 فدان و7 قيراط بطريق المنصورية لاستغلالها فى إنشاء موقف لسيارات السرفيس، يتم استخدامه فى تسكين مواقف السرفيس المنتشرة بشكل عشوائى بمناطق الرماية والمنصورية بشكل مبدئى.

وأشار المحافظ إلى أن الموقف يساهم فى استيعاب الخطوط الداخلية وخطوط الأقاليم المنتشرة بشكل غير منظم، التى تقدر بحوالى 1300 سيارة سرفيس تشمل خطوط " كرداسة، إمبابة دائري والمعادي والمؤسسة ورمسيس بالإضافة الي خطوط الفيوم بمراكزها ، بني سويف، المنيا، المرج كارفور الصحراوى ودهشور ".

ووجه المحافظ بتجهيز قطعة الأرض ورفع كفاءتها فى أسرع وقت ممكن مع تدعيمها ببوابات دخول وخروج لإحكام السيطرة على السيارات بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة ومراعاة توفير أماكن لإنشاء اكشاك حضارية وأماكن انتظار وجلوس للمواطنين ودورات مياه لخدمة المترددين على الموقف والسائقين.

ووجه المحافظ بإجراء رفع مساحى للأرض لتكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بإعداد مخطط شامل لتطويرها بشكل متكامل خلال الفترة المقبلة واستغلالها بالشكل الأمثل ليتماشى مع النقلة الحضارية التى تشهدها منطقة الرماية والمنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير.

وكلف المحافظ حى الهرم برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالأرض لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة والتسهيل علي السائقين فى الدخول والخروج من الموقف دون معوقات مؤكداً على توقيع مخالفات على السائقين غير الملتزمين بالمكان المخصص لهم.

وفى نفس الاطار وجه المحافظ بتوقيع غرامة على شركة النظافة المسئولة عن قطاع كفر نصار لتدنى مستوى النظافة بشارع عمارات بيومي قاعود.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة تفقدية رافقه اللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة واللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الأسكان ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.