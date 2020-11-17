شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل خطة تحويل 30 ألف مخبز بلدى للعمل بالغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محسن عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة "ABD"، التابعة للهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل خطة لدعم المخابز بـ"الولاعات" فى إطار تحويل 30 ألف مخبز بلدى للعمل بالغاز بدلًا من السولار.

وأضاف برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، أن هناك بروتوكولا بين التموين والبترول و"العربية للتصنيع"، لتحويل 30 ألف مخبز بلدى للعمل بالغاز، يتضمن تحويل المخابز لاستعمال الغاز، لفائدة الأفراد والدولة، والتقليل من مصروفات السولار، على أصحاب المخابز.

وأوضح أن قرار عمل المخابز بالغاز بدلا من السولار، قرار حكيم، يخفض التكلفة على صاحب المخبز، وهو هدف اقتصادى، بجانب الهدف البيئى، وخاصة أن الغاز الطبيعى أكثر أمانا، من الناحية البيئية، مقارنة بالسولار.

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع، تسهم فى المشروع، بإنتاج "الولاعات"، بتعاون مع شركة ألمانية، منذ أكثر من 25 عامًا، وبأمان عالٍ، مضيفًا:"منظومة المخابز تحتاج الولاعة لتوليد اللهب".

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "abd" أن الهيئة العربية للتصنيع، تعتمد على الدولة المصرية، فى خدمة أى خطة تمويلية أو اقتصادية للدولة، إلى جانب سواعد المصريين.

وذكر أن وزارة التموين هى المنوطة بدعم المخابز للتحول للغاز الطبيعى، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، والتى ستمد المخابز بـ "الولاعات"، والتى تعد نظام تشغيل أساسيا، فى التحول للغاز الطبيعي.