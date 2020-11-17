وزير الأوقاف يناشد المصلين الالتزام بالإجراءات الاحترازية: حافظوا على بيوت الله مفتوحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مناشدته للمصلين فى جميع المساجد بضرورة الحفاظ على الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء الصلاة داخل المساجد، وفى مقدمتها الالتزام بدخول المسجد بالكمامة وإحضار المصلى الشخصى.
وقال وزير الأوقاف فى تصريحات له اليوم الثلاثاء:"مرة أخرى حافظ على بيوت الله مفتوحة التزم التعليمات"، مشددا على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد الموضوعة على السجاد داخل المساجد، والوضوء فى المنازل، حيث لم يتم إصدار أى قرار بإعادة فتح دورات المياه فى المساجد.
يذكر أن من بين الضوابط التى وضعتها وزارة الأوقاف لإعادة فتح المساجد يونيو الماضى، هي:
- عدم فتح دورات المياه نهائيًّا.
- عدم فتح دور المناسبات.
- عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.
- عدم فتح مصليات السيدات .
- عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة.
- تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات.
- عدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.
- فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، والإقامة عقب الأذان مباشرة.
- غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.
- فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات إلا فى حالة الضرورة القصوى.
- ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.
- اصطحاب سجادة صلاة شخصية.
- وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.
- متابعة التطهير والتعقيم المستمر.
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