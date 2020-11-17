شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يناشد المصلين الالتزام بالإجراءات الاحترازية: حافظوا على بيوت الله مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مناشدته للمصلين فى جميع المساجد بضرورة الحفاظ على الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء الصلاة داخل المساجد، وفى مقدمتها الالتزام بدخول المسجد بالكمامة وإحضار المصلى الشخصى.

وقال وزير الأوقاف فى تصريحات له اليوم الثلاثاء:"مرة أخرى حافظ على بيوت الله مفتوحة التزم التعليمات"، مشددا على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد الموضوعة على السجاد داخل المساجد، والوضوء فى المنازل، حيث لم يتم إصدار أى قرار بإعادة فتح دورات المياه فى المساجد.

يذكر أن من بين الضوابط التى وضعتها وزارة الأوقاف لإعادة فتح المساجد يونيو الماضى، هي: