شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تحاصر الأفكار المتطرفة من خلال مطبوعتها جريدة الرواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر إنه انطلاقا من دورها لترسيخ فكر الوسطية الأزهرى، ساهمت جريدة "الرواق" الصادرة عنها فى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الإسلام، بهدف محاصرة الأفكار المتطرفة لتجفيف منابع الإرهاب فكريا، من خلال المنصات الإعلامية والأدوات الصحفية المختلفة على النحو التالي:

جريدة الرواق:-

قامت جريدة الرواق خلال عام 2020 م بإصدار تسعة أعداد حتى تاريخه، تضمنت موضوعاتها: نشر وسطية الأزهر، ومواجهة الغلو والتطرف، واستهدفت تثقيف مختلف الشرائح، خاصة الشباب، والوافدين منهم، حيث أفردت الجريدة ملحقًا خاصًا، يتم فيه نشر مقالاتهم من مختلف الجنسيات، وأيضًا الأخبار الخاصة بهم، وفيما يخص البعد الاستراتيجي لمصر اهتمت الجريدة بتخصيص ملحقًا تحت اسم "الرواق الليبي"، الذي ناقش القضايا المختلفة، منها: استكتاب مؤلف لتبيين ومناقشة القضايا التي تخص الوسطية والاعتدال ومواجهة الفكر التكفيرى.

وحتى تصل الفائدة إلى مختلف الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات صدرت الأعداد باللغات الإنجليزية والفرنسية والأوردية، وتلبية لطلبات الرد على الفتاوى أفردت الجريدة قسمًا خاصًا؛ للرد على الفتاوى، منفتحة على الواقع المعاصر، جامعة بين الأصالة والتيسير، حيث يقدم فتاوى شرعية مبنية على الكتاب والسنة.

واستحدثت الجريدة قسمًا خاصا لمناقشة الموضوعات الاقتصادية، لمناقشة القضايا والموضوعات الاقتصادية، كما اهتمت بأخبار المحافظات من خلال باب "رصد المحافظات".

ـ الموقع الإلكتروني:

دشنت الجريدة بداية العام 2020م موقعها الإلكتروني، https://alruwaq.com/ ؛ ليكون منصة إخبارية على مدار اليوم، اشتمل على العديد من الأقسام منها: "اللغات ـ الفتاوى ـ الاقتصادي ـ مقالات ـ تكنولوجيا ـ التراث ـ التعليمي ـ الشباب ـ ابتكارات علمية"، بهدف توصيل صوت المنظمة إلى المسلمين بمختلف دول العالم؛ لترسيخ تبادل الأفكار.

وفي إطار رؤية الجريدة في نشر الوسطية وتفنيد الفكر المتطرف استحدثت قسمَ "رصد وتفنيد"؛ لمواجهة الأفكار المتطرفة على يد علماء الأزهر الشريف.

ـ السوشيال ميديا:

دشنت جريدة الرواق العديد من المنصات، منها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ حيث وصل متابعو الصفحة إلى ‏162.845‏ من الأشخاص، وتوج العمل بتوثيق الصفحة الرسمية على "فيس بوك" بالعلامة الزرقاء.

مسابقات:

أطلقت صحيفة «الرواق» الصادرة ، مسابقة للإبداع البحثي لطلاب المرحلة الإعدادية، والصفين الأول والثانى الثانوي بالمعاهد الأزهرية، بالقاهرة والأقاليم، من خلال إرسال نسخة من مشروعاتهم البحثية، التي قدموها لمعاهدهم الأزهرية، على الموقع الإلكتروني؛ لاختيار أفضل مشروعين بحثيين بكل صف دراسي، ومنح أصحابها جوائز قيمة؛ لتحفيزهم على التميز البحثي والإبداعي.

ـ التدريب:

رغبة من الجريدة فى إعداد صحفي متمرس، وتدريب وتثقيف وتوعية طلاب الأزهر، خاصة الملتحقين بكليات الإعلام؛ لتخريج جيل صحفي أزهري يحمل رسالة ومنهج الأزهر الشريف الوسطي المعتدل، وبهدف تخريج جيل ذي رؤية إعلامية، قادر على المنافسة في سوق العمل- عقدت الجريدة دورة تدريبية في فنون العمل الصحفي لطلاب وطالبات كليات الإعلام في شهر مارس 2020م بمقر المنظمة، حاضر فيها أساتذة ومتخصصون أكاديميا ومهنيا، لمدة أسبوعين، بواقع ثلاثة أيام من كل أسبوع.

ـ نشرة "الرواق" المصورة:

استحدثت الجريدة نشرة إخبارية أسبوعية مصورة، يقوم بتصويرها فريق عمل مكون من مذيعة ومونتير ومخرج ، تبث عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، تتناول أبرز الموضوعات التي تم طرحها على الساحة المصرية والإسلامية خلال الأسبوع.

برامج رمضان:

مواكبة لاهتمام متابعي صفحة الرواق على الفيس بوك خلال شهر رمضان، بثت الصفحة عددا من البرامج المختلفة المصورة لكبار علماء الأزهر، وكذا علماء من مختلف دول العالم فضلا عن رؤساء وأعضاء الفروع في مختلف دول العالم، والابتهالات الدينية على يد مبتهل من الإذاعة والتليفزيون بشكل يومي، وهو ما لاقى إعجاب المتابعين.