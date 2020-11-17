محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: أجرى اللواء هشام البرادعي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والوفود المشاركة في الندوة التثقيفية بمنطقة طرة جولة ميدانية الاضطلاع على معرض منتجات السجون للأثاث والخضروات واللحوم والفاكهة. وتتميز المنتجات بجودتها العالية عن مثيلاتها بالأسواق وانخفاض أسعارها. كما تفقدوا الملاعب الرياضية والورش الفنية لتدريب العاملين والمصانع بالسجون.. وأشاد الحضور بالمنتجات وجودتها.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مساعد وزير الداخلية يتفقد معارض الأثاث ومنتجات الخضروات واللحوم بالسجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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