مساعد وزير الداخلية: اتخذنا كافة التدابير لمنع انتشار فيروس كورونا داخل السجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قال اللواء هشام البرادعي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن الوزارة اتخذت كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مساعد الوزير، خلال الندوة التثقيفية المنعقدة بمنطقة سجون طرة، أنه تم تعليق الزيارة بجميع الليمانات من أبريل حتى أغسطس الماضي، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حراري بكافة السجون، و تدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبي على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع.

وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أنه تم استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.