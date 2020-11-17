ترك رسالة "اعتذار".. انتحار شاب في الساحل خسر 50 ألف جنيه في لعبة مراهنات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

انتحر شاب يعمل سائقًا بإحدى شركات "النقل التشاركي" بإلقاء نفسه من الطابق الرابع في منطقة الساحل بمحافظة القاهرة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الساحل بلاغًا يفيد انتحار أحد الأشخاص، وبانتقال قوة أمنية تبين قيام "ب. أ" 28 سنة، بجرح يده وقدمه بـ"موس" ثم ألقى نفسه من نافذة الطابق الرابع، ما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي أودى بحياته في الحال.

وعثر رجال المباحث على رسالة تحوي اعتذارا لأسرته وتشير إلى نيته الانتحار، ودلت التحريات أن المتوفى ساءت حالته النفسية بعد خسارته 50 ألف جنيه في لعبة مراهنات إلكترونية.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المتوفى لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.