مساعد وزير الداخلية: خطة تطوير السجون شملت الرعاية الاجتماعية وإعفاء أبناء السجناء من المصروفات الدراسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
قال هشام البرادعي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون إن الوزارة انتهجت خطة لتطوير عبر إنشاء سجون متطورة وتوفير سبل الرعاية الاجتماعية والصحية للنزلاء والارتقاء بأماكن العبادة والملاعب الرياضية وورش التدريب الحرفي والمهنى للنزلاء.
وأضاف مساعد الوزير، خلال الندوة التثقيفية المنعقدة بمنطقة سجون طرة، بأن الخطة تشمل الرعاية الاجتماعية للنزلاء وأسر المسجونين ومنح أبناء المسجونين بالتنسيق مع وزارة التضامن منح إضافة إلى إعفائهم من المصروفات الدراسية.
وأشار البرادعي، إلى أنه يتم التوسع في الزيارات الخارجية المسجونين بلغت ٢٤ زيارة، والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم بلغت ٢٠٠٠ حالة، والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية لمدة ٤٨ ساعة ، والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم.
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