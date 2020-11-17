فيلم توثيقي يرصد أوجة الرعاية المقدمة لنزلاء السجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعد قطاع السجون فيلم توثيقي عن أوجة الرعاية الصحية المقدمة إلى نزلاء السجون على مدار السنوات الأخيرة.

وحرص القطاع على تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع والسماح باستكمال الدراسة وصولا إلى الحصول على الدكتوراة والماجستير لبعض السجناء، فضلا عن تعليمهم حرف ومهن لكسب قوت يومهم بالحلال والبعد عن الطرق غير المشروعة.

كما حرص القطاع على إنشاء منظومة صحية متكاملة والإفراج عن المحبوسين بالعفو والإفراج الشرطي وكذا رعايتهم بعد الخروج من السجن.

وتنظم وزارة الداخلية اليوم ندوة كبرى بحضور عددا من مساعدي وزير الداخلية والإعلاميين والصحفيين وشخصيات عامة لمناقشة أوضاع السجناء وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية المقدمة لهم خلال الآونة الأخيرة.