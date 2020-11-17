محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: قضت محكمة جنح مستأنف الطفل بقبول استئناف متهمين اثنين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي على حبسهم 7 سنوات وتخفيف العقوبة إلى 6 أشهر. وكانت محكمة أول درجة عاقبت المتهم الأول بالسجن 7 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه و5 سنوات للمتهم الثاني وغرامة 10 آلاف جنيه. وأطلق سراح المتهمين بعد قضائهما مدة العقوبة، إذ ألقي القبض عليهما في أوائل فبراير الماضي. وكان "كريم" 15 سنة نجل المذيعة مروة ميمي قتل برصاصة بالخطأ من المتهم الأول داخل شقة في الزمالك، وتبين أن السلاح المضبوط والذي تحفظ عليه رجال المباحث مُرخص ويخص والد المتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر تخفيف حبس المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي لـ6 أشهر.. وإطلاق سراحهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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