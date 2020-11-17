النيابة تأمر بحبس صاحب مطعم شرع في قتل جاره بـ"شومة" في الأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة الأميرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس صاحب مطعم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدي على جاره بـ"شومة" إثر خلافات الجيرة بينهما.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة الأميرية تفيد بوصول "ت. ع" للمستشفى مصابًا بكسر فى الجمجمة بعد الاعتداء عليه من جاره "عصام. ن" صاحب مطعم بعد مشادة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.