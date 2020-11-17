محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أمرت نيابة الأميرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس صاحب مطعم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدي على جاره بـ"شومة" إثر خلافات الجيرة بينهما.
بدأت تفاصيل الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة الأميرية تفيد بوصول "ت. ع" للمستشفى مصابًا بكسر فى الجمجمة بعد الاعتداء عليه من جاره "عصام. ن" صاحب مطعم بعد مشادة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة.
أكدت التحريات صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تأمر بحبس صاحب مطعم شرع في قتل جاره بـ"شومة" في الأميرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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