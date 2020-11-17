قناة مفتوحة تبث مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام يوم 27 من الشهر الجاري، سوف يتم بثها على التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

ووجه زين، المسؤولين عن البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية بالوطنية للإعلام ضرورة الالتزام بالحيادية والتوازن في المحتوى الإعلامي الرياضي الذي سيتناول نهائى دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري والمقرر إذاعته على البث الأرضي وسيكون طرفاه أكبر وأعرق الأندية المصرية الأهلى والزمالك ونكن لهما كل التقدير والاحترام وننتهز الفرصة ونتوجه لهما بالتهنئة على الوصول للمباراة النهائية وإسعاد جماهير الناديين ومحبي وعشاق كرة القدم المصرية ورفع اسم مصر عاليا في هذه البطولة الهامة وأياً كان الفائز فالبطولة مصرية وسيمثل مصر في بطولة كأس العالم للأندية.

وشدد زين على تجنب كافة أشكال التعصب الرياضي سواء في المحتوى أو في آراء ضيوف البرامج لأن الفائز من الفريقين في النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطولة مصرية.

وناشد زين زملاء العمل الإعلامي بتناول تلك المباراة بعيدا عن التعصب والإثارة بين جماهير الناديين الكبيرين وعدم بث روح الكراهية والالتزام بروح وأخلاق الرياضة وأن تسود روح المحبة والإخاء، وأن ننتهز تلك الفرصة لنقدم نموذجا حضاريا يليق بمصر والرياضه المصرية يحتذى به، وأن نتجنب إيه تجاوزات من جميع المشاركين في هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يحمل اسم مصر وأن نظهر بصورة مشرفة أمام العالم

وأصدرت نائلة فاروق رئيس التليفزيون، توجيهات جديدة لإدارة البرامج الرياضية برئاسة محمد إبراهيم الجوهري، في إطار مبادرة "لا للتعصب.. مصر أولا"، لنبذ التعصب قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا المرتقب بين فريقي الأهلي والزمالك.

وشملت التوجيهات – التي حصل الخليج 365- عليها، بث بروموهات وتنويهات بدءًا من اليوم الثلاثاء في إطار مضمون الحملة، تعمل على نبذ التعصب وأن تكون مصر أولا، خاصة وأن البطولة مصرية 100%، على أن تُسمى تلك المباراة إعلاميا "مباراة القرن"، لأنها المرة الأولى في تاريخ القارة السمراء التي يكون الطرفان فيها من دولة واحدة.

وشددت نائلة فاروق على ضرورة أن يكون هناك اعتدال في البرامج، وأن يتم اعتماد شعارات مثل: "أهلاوي أو زملكاوي كلنا مصر"، و"يلا نشجع مصر"، و"البطولة مصرية 100%"، و"لا للتعصب..مصر أولا"، كما وظفت برامج "الكرة في أسبوع" و"التحكيم والفار" و"جمهور التانية" بالاعتدال والعمل على نبذ التعصب خلال الأسبوع السابق ليوم المباراة.