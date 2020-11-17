وزيرا الكهرباء والإسكان يُغادران مطار القاهرة لحضور احتفالية تحويل مجرى نهر روفيجي بتنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

غادر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة الدولي، متوجهَين إلى دولة تنزانيا.

تأتي الزيارة لحضور احتفالية تحويل مجرى نهر روفيجي لتنفيذ الأعمال بجسم السد الرئيسي بمشروع إنشاء سد ومحطة جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض شتايجر جورج، بدولة تنزانيا، ويرافق الوزيرَين عدد من قيادات وزارة الإسكان، ومسؤولو شركتَي "المقاولون العرب" و"السويدي إلكتريك".

وأكد الجزار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع سير العمل بالمشروع بشكل دوري، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين واهتمام مصر بالشأن الإفريقي، وبتنفيذ هذا المشروع المهم للشعب التنزاني؛ نظرًا للدور المقرر للسد والمحطة في توفير الطاقة الكهربائية لدولة تنزانيا، ودفع معدلات التنمية بها.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع إنشاء سد ومحطة جوليوس نيريري، يُنفذه تحالف شركتَي "المقاولون العرب" و"السويدى إلكتريك" على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، وتم توقيع العقد في ديسمبر ٢٠١٨، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا؛ لتنفيذ مشروع بناء سد ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا؛ بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات/ ساعة سنويًّا، تكفي استهلاك نحو 17 مليون أسرة تنزانية، كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين نحو 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مستحدثة؛ بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من كبرى الغابات في قارة إفريقيا والعالم.