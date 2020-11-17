شكرا لقرائتكم خبر عن «جنايات المنيا»: المؤبد لسائق احترف تهريب الشباب عبر الحدود الليبية بطريقة غير شرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد حنفى، وأمانة سر أندراوس فهمى، بالسجن المؤبد على سائق متهم بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر الحدود الليبية متسللين الدروب الصحراوية.

وتعود أحداث القضية رقم 4517 لسنة 2020 جنايات مطاي والمقيدة برقم 477 لسنه 2020 كلى شمال المنيا، إلى شهر يونيه من العام الجاري، حينما شرع «رجب- ك-ع» 39 عاما مقيم بقرية أبوحسيبة التابعة لمركز مطاى، ويعمل سائق بالخارج، مع وآخرون مجهولون، في نقل المجنى عليهم وهم 6 أشخاص لدولة ليبيا، لكونه منضم لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر (تهريب مهاجرين)، إذ خطط لتلك الجريمة مع أعضاء الجماعة الإجرامية سالفة الذكر، لنقل المجني عليهم للحدود الليبية، وتولى لنقلهم متسللين دون أوراق ثبوتية وعبر الدروب الصحراوية لدولة ليبيا، الشقيقة، مستغلا حالة الضعف وحاجتهم للمال، قاصدا من ذلك الحصول على المنفعة المادية جراء تهريبهم بطرق غير شرعية.

وكشفت تحريات إدارة مكافحة الهجرة الغير شرعية والإتجار بالبشر، أن المتهم منضم لجماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب المصري من راغبي الهجرة الغير شرعية إلى دولة ليبيا فشرع في «تسفير» المجني عليه متسللين عبر الدروب الصحراوية مستغلا حالة ضعفهم وحاجتهم للمال، وقد أوقف آثر جريمته بمسارعة المجني عليهم بالإبلاغ عن تلك الواقعة وعزي قصده من إتيان تلك الأفعال لتحقيق المنفعة المادية.

وأحال المستشار أبوالوفا عيسى المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن أثبتت النيابة العامة كافة الأدلة والشهود وأقوال المتهمين، وانتهت من التحقيقات التي أجريت مع المتهم والمجنى عليهم واستمعت لأقوال الشهود