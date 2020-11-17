شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالتي تعدٍ في بنها وطوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تصدت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية، الثلاثاء، لعدد من مخالفات التعدي على الأرض الزراعية بالبناء. قام المهندس على عبدالستار، رئيس مدينة بنها، بحملة مكبرة لهدم وإزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية كفر العرب، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للقانون. وفي مدينة طوخ، قاد أحمد الوزيري، رئيس المدينة، حملة لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية بناحية قرية ميت كنانة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. ازالة حالتى تعدى فى بنها وطوخ ازالة حالتى تعدى فى بنها وطوخ ازالة حالتى تعدى فى بنها وطوخ ازالة حالتى تعدى فى بنها وطوخ ازالة حالتى تعدى فى بنها وطوخ الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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