شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريركية الإسكندرية للروم» تحتفل بتدشين كنيسة القديسة كاترين السينائية بعد ترميمها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، بعيد تدشين الكنيسة المسماة على اسم القديسة كاترين السينائية في مدينة السويس بعد الانتهاء من تجديدها مؤخراً.

وقال المطران نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية للروم، أن إقامة الاحتفال بمقر الكنيسة جاء بناءً على طلب شخصي من البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، مشيرا إلى أنه تم تمويل وتنفيذ مشروع ترميم وتجديد الكنيسة من الداخل والخارج من إحدى شركات الإنشاء والصناعة.

وفي سياق متصل أضاف المتحدث الرسمى باسم البطريركية، أن مطرانية طنطا وتوابعها تحتفل بعيد دخول السيدة العذراء مريم إلى الهيكل، يوم الجمعة 20 نوفمبر، على أن يقام القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس.

وأشار إلى أن تاريخ العيد يعود إلى أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن.