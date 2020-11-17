شكرا لقرائتكم خبر عن حملة رقابية على أسواق برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مركز ومدينة برج العرب حملة للرقابة على الأسواق بشارع جمال عبدالناصر وشارع أنور السادات وشارع حسن علام ببرج العرب القديم، قرية بهيج، بحضور كل الإدارات المعنية بالمركز، حيث تم خلال الحملة رصد المخالفات وتحرير عدد (٩) محاضر إشغال طريق وتحرير (٥) محاضر بيئة.

يأتى هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بشن حملات مستمرة لضبط المخالفات والقضاء عليها وبناءً على تعليمات اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب.

ومازالت الحملات والمتابعة مستمرة بنطاق المركز للقضاء على المخالفات بشتى أنواعها.