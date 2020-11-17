شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يفتتح المؤتمر الأدبي لإقليم وسط الصعيد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الأدبي لإقليم وسط الصعيد بمحافظة المنيا، دورة الشاعر الراحل محمد أبودومه، من مقر فندق القوات المسلحة بمدينة المنيا.

يفتتح المؤتمر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة ومحمد نبيل رئيس أقليم وسط الصعيد الثقافى، وهو المؤتمر الأدبى العشرين لإقليم وسط الصعيد، الذي يستمر لمدة 3 أيام بفندق القوات المسلحة بمدينة المنيا.

يتناول المؤتمر عدة محاور من بينها دور المؤسسات الثقافية في تشكيل الوعى الثقافي والإبداع وتطور الموروث الثقافى في وسط الصعيد من خلال مناقشة الملامح الشعبية في رواية المساء لفراج فتح الله.

ويفتتح المحافظ ورئيس الهيئة معرض الفن التشكيلي لذوى الهمم ومعرض الكتاب، الذي يضم مجموعة كبيرة من الكتب في مختلف المجالات إلى جانب تقديم عرض فنى تقدمه فرقة المنيا للفنون الشعبية، كما تقدم فرقة المنيا الموسيقية حفلا فنيل لضيوف المؤتمر إلى جانب اقامة امسية شعرية للأدباء والشعراء وعدد كبير من المهتمين بالحركة الادبية

ويناقش محورا هاما تحت عنوان الرقمنة وثقافة المواجهة من خلال مناقشة الإعلان ونشر ثقافة السلام ودور الأدب الرقمي في تأسيس الوعى الثقافى والفكرى.

وتتضمن الدورة 4 جلسات بحثية وينتهي المؤتمر بإعلان التوصيات في جلسة ختامية بروتوكولية، التي تخرج بعنوان «الثقافة بناء الفكر وتحصين الوعي في وسط الصعيد».