شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع طالب بـ«أولى ثانوي» حاول اختراق المنصة التعليمية لمدرسته ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت إحدى المدارس الثانوية في قرية تزمنت الشرقية اختراق «هاكر» لنظام «المنصة التعليمية» الخاص بالمدرسة، وذلك على مدار يومين متتاليين، ما تسبب في إرباك الطلبة والمعلمين دون معرفة شخصية الفاعل، ودعا أولياء أمور مختلف الجهات المعنية في التربية والتعليم إلى تعزيز رقابتهم على أنظمة «المنصة التعليمية»، خشية من تكرار عمليات الاختراق أثناء الامتحانات.

وقال معتز حسن مدير إدارة بني سويف التعليمية، إن طالب في الصف الأول الثانوي بمدرسة الجندي الثانوية بقرية تزمنت الشرقية، قام باستخدام التابليت بطريقة غير تعليمية وتم إحالته إلى الشؤون القانونية، واعترف بإرتكاب الواقعة، وتم سحب التابليت الخاص به إلى مركز التطوير التكنولوجي لإعداد تقرير فني عن المواقع التي قام الطالب بالدخول عليها، وأضاف مدير الادارة التعليمية أن الطالب لم يدخل على المنصة التعليمية نهائيا لأنها مربطوطة بنظام قوي لا يمكن التهكير عليه.

من جانبه قال ماجد سيف، مدير التطوير التكنولوجي بالمديرية، إنه تم فحص التابليت الخاص بالطالب، وتبين أن الطالب دخل على عدد من المواقع ووضع برنامج «هكرز» خاص بالفيزا لمعرفة الباص ورد الخاص بها ولكن لم يستخدمها، كما أنه وضع برنامج لسحب النت من المدرسة لصالحه بحيث يؤثر على النت لزملائه ويكون ضعيفا، وسيتم تقديم التقرير في أقرب وقت إلى الشؤون القانونية .

كان مدير مدرسة الجندي الثانوية، قدم مذكرة إلى مدير إدارة بني سويف التعليمية، بأن طالبا يدعى «أ.ح» بالصف الأول الثانوي، قام باستخدام التابليت الخاص به وحاول الدخول على المنصة التعليمية ومواقع أخرى وبنوك واعترف بقيامه بمحاولة الاختراق ووعد بعدم تكرارها مرة أخرى .