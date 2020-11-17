«حضر الطابور وتحية العلم».. البابا تواضروس يزور مدرسة «عيون مصر» بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الثلاثاء، على حضور طابور الصباح ومشاركة طلاب مدرسة «عيون مصر» للغات بمنطقة كينج مريوط غرب الإسكندرية، أثناء زيارته لها، ومشاركة الطلاب بداية فقرات اليوم الدراسى، كما ألقى كلمة روحية لتشجيع الطلاب.

وأجرى البابا تواضروس الثاني،جولة تفقدية في مدرسة عيون مصر للغات، التابعة لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، في ضاحية كينج مريوط، حيث حضر أيضاً تحية العلم، واستمع إلى كلمات من بعض أبناء المدرسة باللغة الإنجليزية، والتقط الصور التذكارية مع كافة فصول المدرسة، وعقد اجتماعًا مع مجلس إدارتها.

واختتم البابا تواضروس زيارته باجتماع ضم كافة أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين بالمدرسة، وشكرهم على مجهوداتهم وحثهم على المزيد من العمل والجهد لتكون مدرستهم واحدة من المدارس الرائدة على المستويين التربوي والعلمي.

حضر طابور الصباح وتحية العلم .. البابا يلتقى طلاب ومعلمى ومسؤولو مدرسة "عيون مصر" فى كينج مريوط (صور)

حضر طابور الصباح وتحية العلم .. البابا يلتقى طلاب ومعلمى ومسؤولو مدرسة "عيون مصر" فى كينج مريوط (صور)

حضر طابور الصباح وتحية العلم .. البابا يلتقى طلاب ومعلمى ومسؤولو مدرسة "عيون مصر" فى كينج مريوط (صور)