شكرا لقرائتكم خبر عن 25 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن، اليوم، 25 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن، جميعها سفن حاويات.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة.

وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين.