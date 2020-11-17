شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف البناء المخالف في حي شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوقف حي شرق الإسكندرية بناء مخالف بعد أن تم رصده تنفيذًا لتعليمات محارب هيلع رئيس الحى بإيقاف كافة مخالفات البناء في مهدها بنطاق الحي، وفور تلقي بلاغًا يُفيد بوجود بناء مخالف انتقلت وحدة الإزالة الفورية للموقع وبالمعاينة اتضح وجود أعمال إنشائية بدون ترخيص بالطابق السابع علوي للعقار الكائن (218) شارع بورسعيد كليوباترا.

وبتواجد مهندس المنطقة أوقفت اللجنة الأعمال الجارية وتحفظت على المعدات والأدوات المستخدمة بالموقع منها؛ ونش كامل، وتم تحويل الواقعة للإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وبفحص الإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة التي تُفيد بوجود أعمال بناء مخالفة في (64) شارع سكينة بنت الحسين بكفر عبده، تلاحظ وجود «تشوينات» لأدوات بناء من؛ رمل وأسمنت وطوب وعدد (2) براويطة وونش وكوريك وغيرها.. وأوقفت اللجنة الأعمال وتحفظت على كافة المعدات والأدوات المستخدمة بالموقع.