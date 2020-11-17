شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 83 شيشة فى حملات تفتيشية على مقاهي وكافتيريات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، تكثيف حملاتها اليومية للمرور على المحال التجارية والمقاهى، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامة الواقية حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، قام الدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة أبوحماد، بحملة لرفع الإشغالات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تم المرور على الكافيهات والمقاهي وتم ضبط عدد من المقاهي المخالفة ومصادرة ٢٧ شيشة بنطاق المدينة والوحدات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قاد المحاسب على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة على الكافيهات والمقاهي لمتابعة التزامهم بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، أسفرت الحملة عن تحرير محضرين ضد كافيهات مخالفة، وتم مصادرة ٨ شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قام اللواء ضياء الدين أبوالعزم، رئيس مركز ومدينة فاقوس، بشن حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بعدد من المقاهى والكافيهات، والتأكد من عدم تقديم الشيشة لروادها، وتم مصادرة 48 شيشة من المقاهي المخالفة وتحرير 5 محاضر ضد أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفي سياق متصل تابعت الحملة التزام المحال العامة بميعاد الغلق المحدد، بالإضافة لرفع الإشغالات من الشوارع وتم تحرير 40 محضر إشغال طريق بنطاق المدينة.