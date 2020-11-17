شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القناة» تعلن انتهاء أعمال التطهير بمناطق بالإسماعيلية وبورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مياه القناة، إنه تم الانتهاء من أعمال الملس والتطهير في عدة مناطق بمحافظة بورسعيد منها حى المناخ، وحي العرب، وحي بورفؤاد، وحي الزهور، ومنطقة عمرو بن العاص، والخط العمومي لمنطقة على أبوطالب القديم بشبكات الزهور، وتطهير خط صرف بمنطقة بلال بن رباح، وتطهير غرف تفتيش عمارات 62 أ- ب و65-66 بالمناخ.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، إنه تم الانتهاء من استكمال أعمال الملس والتطهير في عدة مناطق أيضا في محافظة الإسماعيلية منها شارع الجيش باستخدام السيارة الفاكيوم بدءاً من شارع عدلي إلى تقاطع نفق الثلاثيني، كما تم استكمال تطهير شارع سوريا والجيش حتى شارع داود حمدان مع محمد على، وشارع ثروت مع شارع سيتي، وشارع الكرنك إلى شارع محمد على.